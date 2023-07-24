Терапевт Никитина назвала 5 видов мяса, которые нужно избегать при повышенном холестерине

«Употребление некоторых продуктов особенно тесно связано с повышением уровня холестерина в крови. Одним из таких продуктов является мясо в его разнообразных видах», - рассказала порталу «МедикФорум» терапевт Светлана Никитина.

«Красное мясо не следует есть чаще одного-двух раз в неделю. Тем, чей уровень холестерина выходит за пределы нормы или людям с семейной историей высокого уровня холестерина или сердечных заболеваний его нужно употреблять еще реже», - поделилась эксперт.

«Потребление клетчатки связано с лучшим контролем уровня холестерина», - объяснила врач.

Высокий уровень холестерина является одним из основных факторов сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются основной причиной смерти во всем мире. Вместе с другими жировыми отложениями холестерин скапливается внутри артерий вплоть до образования бляшек и тромбов – последствием этого накопления могут стать сердечный приступ или инсульт.Эксперт назвала 5 видов мяса, которые нужно избегать при повышенном холестерине. Врач отметила, что этот вид мяса содержит белок, однако в нем присутствует слишком много насыщенных жиров, чтобы ценить его как источник белка. При высоком уровне холестерина важно контролировать именно количество употребляемых в пищу насыщенных жиров.Особенно много насыщенного жира является стейк из лопатки, предупредила медик. В случае повышенного холестерина специалистка посоветовала срезать жир с мяса перед готовкой.Терапевт Никитина напомнила, что баранина относится к красному мясу и тоже отливается солидным содержанием насыщенных жиров.По словам медика, говяжьи ребрышки могут содержать больше насыщенного жира, чем баранина, – 13 граммов на 100-граммовую порцию. При повышенном холестерине их нужно избегать или есть в минимальном количестве вместе с овощами, которые содержат клетчатку.Употребление переработанного мяса в виде разных колбасных изделий может еще больше затруднить стабилизацию уровня холестерина, предупредила терапевт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к арбузу может стать причиной лишнего веса.

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