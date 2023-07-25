Невролог Алехина: ложка оливкового масла в день снижает риск смерти от деменции на 28%

"Добавление чуть более половины столовой ложки оливкового масла в ваш ежедневный рацион может снизить риск смерти от деменции на колоссальные 28 процентов", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.

«Выбор оливкового масла, натурального продукта, вместо жиров, таких как маргарин и коммерческий майонез, является безопасным выбором и может снизить риск смертельного слабоумия».

«Оливковое масло оказывает косвенное влияние на здоровье мозга, благотворно влияя на сердечно-сосудистую систему».

Независимо от того, добавляете ли вы его в заправку для салата или используете во всех блюдах, оливковое масло предлагает нечто большее, чем его уникальный вкус.Исследования ранее связывали средиземноморский основной продукт с более низким риском сердечных заболеваний.Поскольку во многих странах мира наблюдается рост заболеваемости деменцией, исследование дает надежду на то, что факторы здорового образа жизни могут стать эффективным оружием против разрушительных состояний мозга.Это исследование было первым, в котором изучалась взаимосвязь между диетой и смертью, связанной с деменцией.Результаты исследования показали, что у тех, кто потреблял более половины столовой ложки оливкового масла в день, риск умереть от деменции был на 28% ниже.Более того, замена всего одной чайной ложки маргарина и майонеза эквивалентным количеством оливкового масла также была связана с более низким риском умереть от умопомрачительного состояния.Антиоксидантные соединения в оливковом масле могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, потенциально оказывая прямое влияние на мозг.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

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