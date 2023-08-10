Врач Соломатина объяснила, какой куриный фарш может быть заражен опасными бактериями

«Если фарш уже обветренный, давно лежит на полке, а в магазине плохо работает холодильник... кроме того, если мясной продукт плохо пахнет – все это может сигнализировать о наличии в нем опасных бактерий», - отметила Елена Соломатина.

«Чем дольше продукт лежал на полке магазина, тем больше бактерий содержится в нем», - констатировала медик.

«У человека могут появиться диарея, тошнота, режущие боли в желудке, повышение температуры, слабость, спутанность сознания», - назвала она указывающие на отравление признаки.

Куриный фарш, купленный в магазине, может быть заражен опасными для человеческого организма бактериями, и далеко не всегда по виду и запаху продукта можно догадаться о присутствии в нем патогенов. Врач Соломатина сообщила в интервью «Вечерней Москве», что при покупке фарша нужно обращать внимание на состояние холодильника, а также на то, как давно находится в нем продукт.Медик добавила, что иногда даже свежий продукт может содержать в себе сальмонеллы и листерии. Такое, например, происходит, когда фарш пропускается через мясорубку, в которой предварительно перемалывали зараженное бактериями мясо.Соломатина проинформировала, что уничтожить сальмонеллу и листерию позволяет лишь соответствующая термическая обработка – фарш должен готовиться самым тщательным образом. Специалистка добавила, что отравление, вызванное токсинами, которые вырабатываются этими бактериями в организме, может принимать очень тяжелые формы, когда бывает необходима госпитализация.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки разрушительно действуют на кишечную микрофлору.

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