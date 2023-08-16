Врач Соломатина: тягу к частым перекусам вызывают нехватка сна и проблемы с щитовидкой

«Человек, например, ест быстрорастворимые каши, бутерброды с белым хлебом, булки, пьет сладкий чай. Насыщение при этом быстро приходит и быстро уходит», - поделилась Соломатина с «Москвой 24».

«При недостатке сна гормон стресса кортизол вместо того, чтобы снижаться, остается надолго и стимулирует к поиску высокоэнергетической еды. Человек начинает заедать стресс».

Диетолог и терапевт Соломатина объяснила в интервью, почему людям бывает трудно удержаться в рамках трехразового питания, и они то и дело перекусывают. В частности, такое может происходить при несбалансированном питании, в котором мало белка и полезных жиров, но много углеводов.Кроме того, добавила врач, тягу к частым перекусам вызывают нехватка сна и проблемы с щитовидкой. Так, в случае гипотиреоза (недостаточная выработка гормонов щитовидной железы) организм страдает от недостатка энергии – потребность в еде, сладком возникает как способ, помогающий повысить тонус, взбодриться.Что касается сна, врач Соломатина объяснила: его нехватка заставляет организм испытывать стресс, «лекарством» от которого становятся разные вкусности.Также врач-диетолог посоветовала помнить, что нередко чувством голода организм дает понять, что ему нужна вода. Нередко после выпитого стакана воды желание перекусить проходит.Если тяга к перекусам стала стойкой, самое правильное, что можно сделать, – посетить врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяга к соленому может говорить о нарушенном балансе электролитов.

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