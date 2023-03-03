Диетолог посоветовала пожилым людям есть яйца для укрепления иммунитета

«Белок обновляет организм, дает возможность пожилому человеку на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации, обновления. Белок – это мышечная масса и сила», - сказала Королева «Москве 24».

Врач отметила в интервью, что при отсутствии индивидуальной непереносимости пожилые люди могут съедать по два куриных яйца ежедневно. Королева объяснила, что продукт эффективно поддерживает мышечную массу – в пожилом возрасте это очень актуально, поскольку на склоне лет мышечная ткань атрофируется с наибольшей скоростью.Специалист напомнила, что яичный белок хорошо усваивается организмом. Содержащийся в нем макроэлемент белок является тем питательным веществом, которое помогает организму осуществлять «все биохимические процессы».Что касается желтка, он является источником жира, необходимого для мозговой активности. Маргарита Королева отметила, что ткань головного мозга на треть состоит из жира, и если в питании пожилого человека не хватает качественных жиросодержащих продуктов, это может негативно отражаться на когнитивной функции.Диетолог обратила внимание на то, что привычка употреблять яйца тесно связана с крепким иммунитетом. Советуя пожилым людям данный продукт, специалист уточнила, что формирование иммуноглобулинов, обеспечивающих организму стойкий иммунитет, происходит с задействованием жирорастворимых витаминов. В желтке как раз содержатся такие витамины – конкретно A, D, E.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких заболеваниях полезно пить кофе.

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