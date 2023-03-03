Диетолог посоветовала пожилым людям есть яйца для укрепления иммунитета

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яйца

Известный диетолог Маргарита Королева назвала куриные яйца одним из лучших продуктов в рационе пожилых.

Врач отметила в интервью, что при отсутствии индивидуальной непереносимости пожилые люди могут съедать по два куриных яйца ежедневно. Королева объяснила, что продукт эффективно поддерживает мышечную массу – в пожилом возрасте это очень актуально, поскольку на склоне лет мышечная ткань атрофируется с наибольшей скоростью.

Специалист напомнила, что яичный белок хорошо усваивается организмом. Содержащийся в нем макроэлемент белок является тем питательным веществом, которое помогает организму осуществлять «все биохимические процессы».

«Белок обновляет организм, дает возможность пожилому человеку на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации, обновления. Белок – это мышечная масса и сила», - сказала Королева «Москве 24».

Что касается желтка, он является источником жира, необходимого для мозговой активности. Маргарита Королева отметила, что ткань головного мозга на треть состоит из жира, и если в питании пожилого человека не хватает качественных жиросодержащих продуктов, это может негативно отражаться на когнитивной функции.

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Диетолог обратила внимание на то, что привычка употреблять яйца тесно связана с крепким иммунитетом. Советуя пожилым людям данный продукт, специалист уточнила, что формирование иммуноглобулинов, обеспечивающих организму стойкий иммунитет, происходит с задействованием жирорастворимых витаминов. В желтке как раз содержатся такие витамины – конкретно A, D, E.

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Маргарита Королева
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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