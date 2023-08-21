Врач Королева: продукты с растительными волокнами эффективно снижают холестерин

«Для снижения холестерина нам нужна клетчатка, поэтому необходимо есть как можно больше свежих сезонных овощей и фруктов. Растительные волокна есть даже в составе зерновых», – поделилась Маргарита Королева с «Москвой 24».

«Благодаря употреблению рыб северных морей уровень холестерина в крови регулируется и снижается», - заявила эксперт.

Врач Королева сообщила в интервью, что особенно эффективно снижают холестерин продукты с растительными волокнами (то есть, с клетчаткой). Ее лучшие источники – это дары природы: овощи и многие фрукты, ягоды, зелень. В отличие от других питательных веществ растительные волокна не усваиваются пищеварительным трактом, а проходят по нему, адсорбируя нежелательные и вредные вещества, включая излишки холестерина. Затем вся эта масса покидает организм естественным образом.Медик добавила, что благодаря клетчатке надолго сохраняется чувство сытости, что помогает не переедать и не злоупотреблять той пищей, которая «помогает» расти уровню холестерина в крови.Также, добавила Королева, в борьбе с повышенным холестерином полезны омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, оздоровляющие кровеносные сосуды. Поэтому в рацион питания следует включать содержащие их продукты – например, льняное масло или жирную морскую рыбу, в том числе доступную сельдь, скумбрию или сардины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму летом приносит употребление малосольных огурцов

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