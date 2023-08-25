Врач Романенко: для укрепления иммунитета к сезону ОРВИ важно достаточно спать

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здоровый сон

Терапевт Татьяна Романенко назвала полноценный качественный сон одним из эффективных средств, позволяющих укрепить иммунитет к осени.

Врач Романенко рассказала в интервью о том, что способствует укреплению иммунитета к сезону ОРВИ, который начнется уже совсем скоро. Медик отметила, что в преддверии осени будет совсем не лишним проверить кровь и мочу

«До начала сезона простуд стоит пройти минимальное обследование: сдать анализы крови и мочи – они помогут выявить скрытые инфекционные процессы в организме, из-за которых мы становимся более подвержены простудам», - поделилась Романенко с «Москвой 24».

Также, добавила врач, на иммунитет оказывает значительное  влияние состояние зубов – перед наступлением сезона осенних инфекций их следует проверить и при необходимости подлечить. Специалистка подчеркнула: человек с проблемными, поврежденными и нелечеными зубами склонен легко заболевать простудой и другими вирусными недугами.

Помимо этого, сказала врач Романенко, для укрепления иммунитета к сезону ОРВИ важно достаточно спать. Недостаток сна негативно сказывается на всем организме в целом, включая его иммунную систему.
 
«Были исследования, которые говорят о том, что люди, которые недосыпают, болеют чаще», – сообщила терапевт.

Вдобавок Романенко посоветовала следить за качеством питания и не подвергать организм переохлаждению. По словам эксперта, при любом переохлаждении ухудшается кровоснабжение из-за возникающего спазма сосудов – это позволяет активизироваться вирусам и бактериям.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для поддержки работы иммунной системы полезно употреблять бананы.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
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Теги : укрепление иммунитета, советы врачей, Татьяна Романенко
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