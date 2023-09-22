Врач Соломатина рассказала о полезных перед сном «успокоительных» продуктах

«На ночь можно попить экстракт ромашки, мяты, мелиссы. Он оказывает расслабляющее действие на организм. Также попробуйте цикорий с молоком и медом», - посоветовала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Врач Соломатина рассказала, что к полезным перед сном «успокоительным» продуктам относятся богатые источники мелатонина – вещества, поддерживающего здоровую деятельность нервной системы, ее способность переключаться на отдых и расслабляться. В число продуктов, богатых мелатонином, входят виноград, клубника, бананы, гранаты, морковь, помидоры, брокколи, рис, лосось, яйца, твердый сыр, грецкие орехи, миндаль, мед.Также, говоря о полезных перед сном «успокоительных» продуктах, Соломатина назвала кисломолочные изделия. Они не только полезны для микрофлоры кишечника, но и дают триптофан, благодаря которому организм успокаивается и быстро засыпает.Триптофан содержится и в мясе птицы – белом мясе курицы и индейки.Еще один совет от врача – периодически есть на ужин рыбу. Благодаря ее употреблению увеличивается выработка серотонина, избавляющего от тревоги и напряжения. Помимо того, бороться с тревогой помогает миндаль, который является богатым источником магния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие осенние ягоды улучшают состояние кровеносных сосудов.

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