Врач Соломатина рассказала о полезных перед сном «успокоительных» продуктах

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женщина ночью у холодильника

Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, обладающие успокаивающим действием, которые полезно есть перед сном.

Врач Соломатина рассказала, что к полезным перед сном «успокоительным» продуктам относятся богатые источники мелатонина – вещества, поддерживающего здоровую деятельность нервной системы, ее способность переключаться на отдых и расслабляться. В число продуктов, богатых мелатонином, входят виноград, клубника, бананы, гранаты, морковь, помидоры, брокколи, рис, лосось, яйца, твердый сыр, грецкие орехи, миндаль, мед.

Также, говоря о полезных перед сном «успокоительных» продуктах, Соломатина назвала кисломолочные изделия. Они не только полезны для микрофлоры кишечника, но и дают триптофан, благодаря которому организм успокаивается и быстро засыпает.

Триптофан содержится и в мясе птицы – белом мясе курицы и индейки.

Еще один совет от врача – периодически есть на ужин рыбу. Благодаря ее употреблению увеличивается выработка серотонина, избавляющего от тревоги и напряжения. Помимо того, бороться с тревогой помогает миндаль, который является богатым источником магния.

«На ночь можно попить экстракт ромашки, мяты, мелиссы. Он оказывает расслабляющее действие на организм. Также попробуйте цикорий с молоком и медом», - посоветовала Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : еда на ночь, здоровый сон, Елена Соломатина
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