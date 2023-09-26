Эндокринолог Янг: ароматизаторы и красители особенно вредны для поджелудочной железы
По словам эндокринолога Екатерины Янг, продукты с ароматизаторами и красителями крайне негативно влияют на здоровье поджелудочной железы.
Эндокринолог Янг сообщила, что ароматизаторы и красители особенно вредны для поджелудочной железы. Врач заявила, что орган «особенно сильно не любит» этии две добавки, часто встречающиеся в современных продуктах питания.
«Из рациона стоит убрать продукты, в которых, помимо жира, присутствуют красители и ароматизаторы», - отметила эндокринолог Янг в беседе с Pravda.Ru.
Кроме того, на функционирование железы пагубно воздействует избыток простых углеводов, ведущих к всплескам сахара в крови. Дрожжевой хлеб, выпечка из белой муки, изделия из белого теста, сладости – все это должно тщательно контролироваться в рационе, подчеркнула врач.
Также Янг посоветовала избегать употребления нездоровых жиров – например, таких, которые присутствуют в сосисках и колбасах. В то ж время, посоветовала медик, полностью лишать себя жира не нужно, это тоже вредно.
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Екатерина Янг (Катя Янг)
ЗОЖ
врач-эндокринолог
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