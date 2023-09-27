Врач Лебедева: тщательное пережевывание пищи помогает избежать рака ЖКТ

«Крупные волокна не перевариваются в желудке – соляная кислота успевает «прожарить» лишь верхний слой. В результате они попадают в толстый кишечник, где в том числе обитают анаэробные бактерии», - рассказала Лебедева в Telegram.

«Стакан горячей воды, выпитый натощак за 15-20 минут до еды, способствует расслаблению сфинктеров желчного пузыря и поджелудочной железы», - объяснила гастроэнтеролог.

Врач Лебедева заявила, что тщательное пережевывание пищи помогает избежать рака ЖКТ и назвала его бесплатным способом улучшить работу пищеварительного тракта. Медик сообщила, что когда человек плохо жует, поспешно глотает еду, в ЖКТ попадают крупные пищевые волокна, которые он не способен полноценно переварить. В результате плохо переваренная масса «путешествует» по тракту, служа кормом для потенциально вредных бактерий.Специалистка предупредила, что «раскормленные» анаэробные бактерии могут провоцировать гнилостные процессы в кишечнике. Это, в свою очередь, может стать пусковым механизмом колоректального рака.Гастроэнтеролог подчеркнула, что предотвратить появление рака кишечника можно благодаря привычке есть достаточно медленно, чтобы пища была хорошо пережевана.Еще один простой способ улучшить функции пищеварения, предложенный врачом, состоит в питье умеренно горячей воды перед приемом пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи советуют с осторожностью использовать искусственную фруктозу в качестве сахарозаменителя.

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