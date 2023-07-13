Диетолог Арзамасцев: авокадо является жирным и калорийным продуктом

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авокадо

Диетолог Евгений Арзамасцев: авокадо противопоказано есть, сколько захочется, во избежание появления лишнего веса.

Врач-диетолог Арзамасцев сообщил, что авокадо является самым жирным фруктом. При этом его жир – это полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина, что позитивно влияет на сердце и сосуды, препятствует отложению атеросклеротических бляшек.

«Авокадо полезен людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой», –  сказал специалист в интервью «Москве 24»

Эксперт добавил, что ненасыщенные жирные кислоты, присутствующие в авокадо, улучшают состояние кожи и волос.

Вместе с тем диетолог Арзамасцев предупредил, что авокадо является калорийным продуктом и его нельзя употреблять как те же яблоки. В большом количестве авокадо способствует набору веса, заявил врач.

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«Этот фрукт не следует есть как, например, яблоки. Если человек не имеет проблем с весом, у него хороший метаболизм, он активно занимается спортом, можно ежедневно употреблять по одному авокадо», –  объяснил диетолог.

Худеющим людям, по его мнению, можно есть авокадо, но калорийность продукта должна обязательно учитываться во всем меню за день.

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Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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Теги : польза авокадо, калорийная еда, Евгений Арзамасцев
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