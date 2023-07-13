Диетолог Арзамасцев: авокадо является жирным и калорийным продуктом

«Авокадо полезен людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой», – сказал специалист в интервью «Москве 24»

«Этот фрукт не следует есть как, например, яблоки. Если человек не имеет проблем с весом, у него хороший метаболизм, он активно занимается спортом, можно ежедневно употреблять по одному авокадо», – объяснил диетолог.

Врач-диетолог Арзамасцев сообщил, что авокадо является самым жирным фруктом. При этом его жир – это полиненасыщенные жирные кислоты, которые способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина, что позитивно влияет на сердце и сосуды, препятствует отложению атеросклеротических бляшек.Эксперт добавил, что ненасыщенные жирные кислоты, присутствующие в авокадо, улучшают состояние кожи и волос.Вместе с тем диетолог Арзамасцев предупредил, что авокадо является калорийным продуктом и его нельзя употреблять как те же яблоки. В большом количестве авокадо способствует набору веса, заявил врач.Худеющим людям, по его мнению, можно есть авокадо, но калорийность продукта должна обязательно учитываться во всем меню за день.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Надежда Чернышова рассказала, какое количество сахара в день можно съесть без вреда для здоровья.

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