Эксперт Бурдакова назвала нужную мужскому либидо белковую и растительную пищу

«… плюс некоторые пряности и специи: имбирь, кардамон, корица, тмин)», - добавила Бурдакова, беседуя с ИА «RuNews24.ru».

Эксперт Бурдакова назвала в интервью нужную мужскому либидо белковую и растительную пищу. Она подчеркнула, что половая функция мужчин тесно связана с выработкой главного полового гормона их организма тестостерона, и для поддержания этого процесса необходимо в первую очередь получать разнообразный качественный белок. Специалистка заявила, что в рационе мужчин должны присутствовать животные и растительные белковые продукты в виде мяса, молока, рыбы и морепродуктов, субпродуктов, орехов, бобовых.Среди других нужных мужскому здоровью растительных продуктов эксперт выделила разнообразные цельнозерновые крупы, фрукты, ягоды, овощи, листовую зелень. Помимо этого, в меню у мужчин должны присутствовать нерафинированные растительные масла.Мужчинам, которые сталкиваются с проблемами, затрагивающими их половую функцию, медик посоветовала первым делом обратиться к врачу-урологу. Тот впоследствии решит, будет ли нужна проверка у других специалистов, например у эндокринолога.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сахара в сезон холодов может делать организм более подверженным простудам.

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