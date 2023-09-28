Врач Афонина: мешать похудению могут проблемы с щитовидной железой

0 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/funny-overweight-man-doing-workout-fat-burning-on-sports-mat-with-dumbbells-in-pushup-pose-in-livingroom-exercise-for-healthy-copy-space_24504688.htm#page=4&query=obesity&position=48&from_view=search&track=sph
мужчина занимается спортом

Врач Армине Афонина рассказала о проблемах со здоровьем, мешающих людям худеть вопреки старанию.

Успешно сбросить лишний вес за счет сокращений калори и занятий спортом можно только при условии, что в организме нет нелеченых хронических болезней. При некоторых заболеваниях попытки похудеть могут стать невыполнимой задачей без предварительного лечения. В их числе врач Афонина назвала проблемы с щитовидной железой, в частности, гипотиреоз при котором возникает недостаточность щитовидной железы, ведущая к неполноценной выработке ее гормонов. Обменные процессы при этом также замедляются, организм не использует сполна получаемый с пищей калории для выработки энергии. Жировая ткань в итоге накапливается быстрее, а расходуется медленнее.

Также мешать похудеть может гиперпролактинемия, характеризуемая слишком высоким уровнем в крови гормона пролактина.

«Если пролактин повышен, то выработка половых гормонов снижается, что может привести к прибавке веса», - пояснила медик «Лайфу».

Кроме того, проблемы с весом и трудности с похудением наблюдаются при инсулинорезистентности – нарушении, означающем потерю чувствительности клеток организма к гормону инсулину. Другая возможная причина этих проблем – гиперкортицизм (избыточная выработка кортизола).

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как за счет питания улучшить микрофлору кишечника.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Армине Афонина
Армине Афонина
ЗОЖ
врач-эндокринолог, диетолог
Читать MedikForum.ru в
Врач Жаркова: постоянную усталость могут вызывать проблемы с щитовидной железой
Терапевт Хухрев назвал симптомы возникших проблем с щитовидной железой
Врач Соломатина: гипотиреоз и сбой микробиома кишечника мешают сбросить вес
Теги : похудение, причины лишнего веса, Армине Афонина
Врач Зайцев указал на правильные препараты для лечения сухого и влажного кашля
Врач Афонина: мешать похудению могут проблемы с щитовидной железой
Врач Корнилова: сокращение сахара и мучных изделий улучшает микрофлору кишечника