Врач Павлюк: первое место в рейтинге полезных круп занимает овес

«Это прекрасный источник растворимых пищевых волокон, которые помогают снизить уровень общего и «плохого» холестерина. Содержит много белков, жиров и углеводов, богата витаминами группы В, магнием, калием, натрием, кальцием, фосфором, железом», – высказалась об овсянке Павлюк в беседе с «Москвой 24».

Врач Павлюк поделилась мнением о том, что каши из некоторых круп особенно эффективно укрепляют здоровье, помогают в профилактике заболеваний, поскольку в них содержится большое количество витаминов и микроэлементов. Первое место в рейтинге полезных круп занимает овес, убеждена специалистка. Его употребление содействует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, стимулирует развитие хорошей бактериальной микрофлоры в кишечнике, важной для укрепления иммунитета.Она добавила, что для употребления в пищу предпочтителен цельнозерновой овес, требующий достаточно продолжительной варки.Кроме того, в рейтинге полезных круп присутствуют ячмень и гречка. Благодаря их употреблению организм обеспечивается селеном, фосфором, марганцем, магнием, пищевыми волокнами, антиоксидантами. Вдобавок их присутствие в рационе положительно сказывается на работе пищеварения. Эксперт порекомендовала не употреблять каши быстрого заваривания и предпочитать цельные зерна, а не дробленые.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка пить утром воду является полезной для защиты от тромбоза

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