Диетолог Мухина: сок квашеной капусты полезен для похудения

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Диетолог Марият Мухина назвала предпочтительные напитки для активизации обмена веществ и сжигания жира.

Диетолог Мухина назвала в интервью одним из самых полезных напитков для жисросжигания и похудения сок квашеной капусты.

«Благодаря полезным бактериям и витаминам этот ферментированный продукт улучшает метаболизм, иммунитет и обмен веществ. В нем содержится большое количество антиоксидантов. Содержащийся в соке витамин С активирует обменные процессы», - проинформировала медик.

Людям, нацеленным на похудение, будут полезны кофе или какао без добавок. Употребление этих напитков снижает аппетит, объяснила диетолог.

Полезные свойства квашеной капусты, о которых мало кто знает


Также, беседуя с «Лайфом», Марият Мухина добавила, что способностью активизировать сжигание жира и ускорять метаболизм обладает напиток из барбариса. Благодаря специфическому алкалоиду в составе барбариса, он помогает нормализовать уровень глюкозы, избежать его резких колебаний в крови.

Диетолог перечислила полезные свойства квашеной капусты


«Кроме того, в обычную воду можно добавить куркуму – получится метаболизирующий напиток с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом», - посоветовала эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях вместо кофе лучше употреблять цикорий.

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Марият Мухина
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : похудение, полезные напитки, Марият Мухина