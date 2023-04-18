Диетолог Мухина: сок квашеной капусты полезен для похудения

«Благодаря полезным бактериям и витаминам этот ферментированный продукт улучшает метаболизм, иммунитет и обмен веществ. В нем содержится большое количество антиоксидантов. Содержащийся в соке витамин С активирует обменные процессы», - проинформировала медик.

«Кроме того, в обычную воду можно добавить куркуму – получится метаболизирующий напиток с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом», - посоветовала эксперт.

Диетолог Мухина назвала в интервью одним из самых полезных напитков для жисросжигания и похудения сок квашеной капусты.Людям, нацеленным на похудение, будут полезны кофе или какао без добавок. Употребление этих напитков снижает аппетит, объяснила диетолог.Также, беседуя с «Лайфом», Марият Мухина добавила , что способностью активизировать сжигание жира и ускорять метаболизм обладает напиток из барбариса. Благодаря специфическому алкалоиду в составе барбариса, он помогает нормализовать уровень глюкозы, избежать его резких колебаний в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях вместо кофе лучше употреблять цикорий

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