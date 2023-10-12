Врач Арзамасцев: семечки полезны для пожилых людей как источник магния и белка

«Магний улучшает работу сердечно-сосудистой системы, нервных клеток, нервной ткани, защищает ее от перегрузок», - проинформировал эксперт в комментарии «Москве 24».

Подсолнечные семечки могут быть полезными для пожилых людей как источник важных в их возрасте и часто недостающих питательных веществ. В частности, они обеспечивают организм магнием, который в том числе важен для хорошей перистальтики кишечника.Также семечки являются источником белка, добавил Арзамасцев. Серьезной конкуренции белковым продуктам животного происхождения они составить не могут, однако как продукт, дающий дополнительную порцию качественного растительного белка, семечки безусловно полезны, заявил медик.Еще один плюс семечек – содержащиеся в них жиры. Будучи натуральными растительными маслами, они помогают организму лучше функционировать. Например, при их адекватном употреблении могут улучшаться функции печени и сердечно-сосудистой системы, подсказал специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мясные и молочные продукты полезны для поддержания работы мозга.

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