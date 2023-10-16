Врач Мясников назвал более полезный хлеб чем булки из белой муки

«Булки из белой муки – это чистый крахмал. Есть такой хлеб не надо»,- сказал Александр Мясников.

«Цельнозерновой хлеб отличается от нецельнозернового тем, что все, что есть в зерне, включая зародыш зерна, огромное количество микроэлементов и витаминов, есть и в нем»,- добавил шеф-повар Глеб Астафьев.

«Оба варианта хлеба – дрожжевой, и бездрожжевой – содержат витамины и помогают вырабатывают ферменты, которые нам нужны. Каждый полезен по-своему».

Врач Мясников вместе с шеф-поваром Глебом Астафьевым затронули тему полезного и вредного хлеба. Говоря об этом, известный медик посоветовал россиянам исключить из своего повседневного рациона булки из белой муки.Специалист назвал более полезный хлеб чем выпечку из белой муки – это цельнозерновой. По словам врача, употреблять цельнозерновой хлеб (в умеренном количестве) разрешается даже при имеющемся сахарном диабете.Что касается калорийности, то меньше всего калорий содержится в хлебе из натуральной ржаной муки (в идеале такой ржаной хлеб должен производиться из обдирной муки). Также эксперты сообщили, что корочка в хлебе всегда гораздо более калорийная, чем мякиш.Многие люди считают бездрожжевой хлеб полезнее дрожжевого. На самом деле, констатируют врачи, полезно употреблять и тот и другойРанее портал MedikForum.ru писал о том, что снижение калорийности блюд с возрастом помогает продлению жизни

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