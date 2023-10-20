Диетолог Динуллина: для усвоения кальция важен нормальный уровень витамина D

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молочные продукты

Диетолог Наталья Динуллина рассказала, как избежать дефицита кальция в организме.

Кальций является одним из важных микроэлементов получаемых организмом. Полноценное усвоение кальция имеет большое значение для сохранения здоровых и крепких костей, зубов, мышц и волос. С возрастом эта значимость лишь усиливается, поскольку для людей (особенно для женщин) повышается риск развития остеопороза – патологического состояния костной ткани, становящейся слабой и подверженной разрушению.

Тем, кто принимает добавки с микроэлементом, диетолог Динуллина посоветовала помнить: для усвоения кальция важен нормальный уровень витамина D. По этой причине пожилым людям для лучше защиты от перелома шейки бедра рекомендуется проверяться на содержание этого витамина в своем организме.

«Попасть в костную ткань кальцию помогает витамин D. Лидерами по его содержанию являются рыба, икра, сливочное масло, сыр, сметана, яйца. Возможен и прием аптечных препаратов, но предварительно стоит сдать анализ на содержание витамина D в крови», - поделилась эксперт.

Динуллина добавила, что для профилактики возрастных проблем с суставами, переломов и остеопороза организм должен получать, помимо кальция, фосфор и магний – причем в надлежащей пропорции.

«Одной из условий – поддержание баланса кальция, фосфора, магния в соотношении 1:1:0,5», - констатировала специалист.

Какие продукты содержат кальций, магний и фосфор? Среди источников кальция эксперт считает лучшими продукты на основе молока, а также рыбу.

Магний можно получать из сухофруктов, орехов, семян, молока, рыбы, яиц.

Фосфор – из субпродуктов, мяса, рыбы, яиц, молока, хлеба.

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Наталья Динулина
Наталья Динулина
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : усвоение кальция, советы врачей, Наталья Динуллина
Диетолог Динуллина: для усвоения кальция важен нормальный уровень витамина D
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