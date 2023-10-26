Врач Королева: теплая вода помогает снизить аппетит и улучшает работу ЖКТ
Терапевт и диетолог Маргарита Королева посоветовала пить теплую воду для обуздания неумеренного аппетита.
Врач Королева посоветовала россиянам следить за тем, пьют ли они достаточно воды. По словам специалистки, когда человек употребляет слишком мало жидкости, он начинает чаще есть в течение дня – это чревато переизбытком калорий и увеличением веса.
«Иногда человеку хочется несвоевременно перекусить, несмотря на то что он поел уже далеко не один раз. Это обусловлено тем, что мы просто не пьем воду и чувство жажды выдается за голод, поскольку центры жажды и насыщения в структурах головного мозга находятся рядом», - объяснила Маргарита Королева «Москве 24».
В холодное время года медик рекомендует пить теплую воду, которая эффективно помогает снизить аппетит, неизменно увеличивающийся осенью и зимой. Вдобавок теплая вода способствует улучшению работы ЖКТ, желчевыводящих протоков, что положительно сказывается на пищеварении, обменных процессах организма.
Еще один вид напитков, которые помогают снизить аппетит зимой, – это овощные смузи (коктейли из перемолотых овощей и зелени). При их употреблении организм получает, помимо жидкости, питательные вещества: витамины, микроэлементы. Это не дает развиться острому голоду, а также помогает от тяги к сладкому.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от некоторых продуктов помогает избежать раннего или интенсивного старения.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Маргарита Королева
ЗОЖ
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук
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