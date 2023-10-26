Врач Королева: теплая вода помогает снизить аппетит и улучшает работу ЖКТ

«Иногда человеку хочется несвоевременно перекусить, несмотря на то что он поел уже далеко не один раз. Это обусловлено тем, что мы просто не пьем воду и чувство жажды выдается за голод, поскольку центры жажды и насыщения в структурах головного мозга находятся рядом», - объяснила Маргарита Королева «Москве 24».

Врач Королева посоветовала россиянам следить за тем, пьют ли они достаточно воды. По словам специалистки, когда человек употребляет слишком мало жидкости, он начинает чаще есть в течение дня – это чревато переизбытком калорий и увеличением веса.В холодное время года медик рекомендует пить теплую воду, которая эффективно помогает снизить аппетит, неизменно увеличивающийся осенью и зимой. Вдобавок теплая вода способствует улучшению работы ЖКТ, желчевыводящих протоков, что положительно сказывается на пищеварении, обменных процессах организма.Еще один вид напитков, которые помогают снизить аппетит зимой, – это овощные смузи (коктейли из перемолотых овощей и зелени). При их употреблении организм получает, помимо жидкости, питательные вещества: витамины, микроэлементы. Это не дает развиться острому голоду, а также помогает от тяги к сладкому.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от некоторых продуктов помогает избежать раннего или интенсивного старения.

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