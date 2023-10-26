Врач Алендеев: вещества семечек уменьшают риск инсульта и сердечного приступа

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семечки

По словам врача общей практики Сергея Алендеева, подсолнечные семечки богаты веществами, полезными для профилактики сердечно-сосудистых проблем.

Врач Алендеев сообщил, что семечки подсолнечника могут стать отличным добавлением к рациону. Этот продукт является источником большого количества нутриентов, полезных для поддержания работы иммунной системы организма. В частности, в них содержатся белок, аминокислоты и микроэлементы в виде фосфора, цинка, кальция, фтора и других. В комментарии для Tsargrad.tv Алендеев отметил, что вещества семечек уменьшают риск инсульта и сердечного приступа.

«Семечки подсолнечника – отличный источник марганца и магния, что помогает нормализовать высокое кровяное давление и уровень сахара в крови, предотвратить мигрени, а также уменьшить риск сердечного приступа и инсульта».

В то же время эксперт обратил внимание на то, что насыщенные жирными кислотами подсолнечные семечки отличаются высокой калорийностью, не уступая в этом шоколаду (более 500 килокалорий на 100 граммов). Людям, которым необходимо ограничивать количество жирной пищи по медицинским показаниям, следует помнить об этом. Эксперт добавил, что употреблять семечки противопоказано людям с ожирением, а тем, у кого имеются хронические болезни ЖКТ и печени, следует консультироваться по поводу их поедания с лечащим специалистом.

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Теги : польза семечек, здоровое питание, Сергей Алендеев
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