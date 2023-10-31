Врач Арзамасцев: полезные жиры помогают улучшить работу печени и понизить холестерин

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бутерброд с красной рыбой

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: относящиеся к полезным жирам омега-3 помогают при их адекватном употреблении улучшить показатели уровня холестерина.

Врач Арамасцев напомнил, что жиры бывают полезными для организма и здоровья. Одним из лучших их представителей являются ненасыщенные омега-3-жирные кислоты. По словам Арзамасцева, эти полезные жиры помогают улучшить работу печени и понизить холестерин в крови.

«Полезные омега-3 жирные кислоты помогут улучшить работу печени, метаболические процессы и обмен холестерина», – объяснил эксперт в беседе с «Москвой 24».

Специалист отметил, что благодаря их употреблению, в организме понижается содержание так называемого «плохого» холестерина низкой плотности (ЛПНП). Именно его накопление ведет к образованию бляшек, развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых проблем.

Помимо этого, добавил Евгений Арзамасцев, полезные жиры, употребляемые в надлежащем количестве, помогают продлевать молодость клеток – это повышает шансы на продление жизни.

«Получить полезные жиры можно как из растительных, так и из животных продуктов. Хорошим источником омеги-3 считаются оливковое и льняное масло, а также авокадо и жирная рыба», - подсказал врач.

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Евгений Арзамасцев
Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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Теги : полезные жиры, польза омега-3, Евгений Арзамасцев
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