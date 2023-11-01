Врач Мухина: напитки из иван-чая и лемонграсса могут заменить гипертоникам кофе

0 Фото: https://unsplash.com/photos/selective-focus-photo-of-a-woman-holding-a-white-coffee-mug-56p286_1c2w
кружка с напитком в руках

Врач-диетолог Марият Мухина назвала напитки, которые тонизируют, но не дают нежелательных эффектов, присущих кофе.

Врач Мухина сообщила, что иван-чай и лемонграсс являются хорошей основой для тех напитков, которые могут заменить гипертоникам кофе.

«Напитки из иван-чая и лемонграсса тонизируют и не повышают давление, поэтому станут хорошей заменой кофе для гипертоников», - поделилась Мухина с «Москвой 24».

Врач добавила, что вышеназванные растения также обладают свойством улучшать когнитивную функцию. При этом иван-чай, способный бодрить, подходит для употребления даже тем, кто страдает бессонницей, – ведь в нем нет кофеина. Что касается лемонграсса, он тоже повышает тонус, однако не вызывает скачков давления, вдобавок благодаря его приему снимается напряжение, улучшается состояние иммунитета.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем кофе должен быть полностью исключен из рациона.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марият Мухина
Марият Мухина
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Врач Мухина: людям с высоким давлением и гастритом пить зеленый чай нежелательно
Диетолог Мухина: сок квашеной капусты полезен для похудения
Врач Мухина назвала полезными для суставов продукты с коллагеном
Теги : кофе, гипертония, Марият Мухина
Врач Мухина: напитки из иван-чая и лемонграсса могут заменить гипертоникам кофе
Врач Белоусов назвал требующие отказа от кофе проблемы со здоровьем
Врач Амеличкина посоветовала есть молочный шоколад не больше 20 грамм в день