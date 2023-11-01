Врач Мухина: напитки из иван-чая и лемонграсса могут заменить гипертоникам кофе

«Напитки из иван-чая и лемонграсса тонизируют и не повышают давление, поэтому станут хорошей заменой кофе для гипертоников», - поделилась Мухина с «Москвой 24».

Врач Мухина сообщила, что иван-чай и лемонграсс являются хорошей основой для тех напитков, которые могут заменить гипертоникам кофе.Врач добавила, что вышеназванные растения также обладают свойством улучшать когнитивную функцию. При этом иван-чай, способный бодрить, подходит для употребления даже тем, кто страдает бессонницей, – ведь в нем нет кофеина. Что касается лемонграсса, он тоже повышает тонус, однако не вызывает скачков давления, вдобавок благодаря его приему снимается напряжение, улучшается состояние иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, при каких проблемах со здоровьем кофе должен быть полностью исключен из рациона.

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