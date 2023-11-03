Врач Калинчев заявил о механизме частого отсутствия аппетита у людей с ожирением

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ноги на весах

Врач Алексей Калинчев заявил, что люди с избыточной жировой массой могут вопреки ожиданиям страдать от плохого аппетита.

Врач Калинчев сообщил, что часто наблюдает отсутствие аппетита у людей с ожирением. Редкие приемы пищи тоже могут способствовать увеличению жировых отложений, прибавке в весе, подчеркнул специалист.

«Они не хотят есть. Они едят мало и редко. И при ожирении это приводит к ожирению. Такой механизм», - сказал Калинчев в комментарии Pravda.Ru.

По словам врача, люди с проблемами веса нередко демонстрируют склонность к нездоровому режиму питания. Например, они не хотят есть утром и пренебрегают завтраком. Или не придерживаются трехразовогго питания. Распространенное явление при данной проблеме – это фактически разовый прием пищи, когда основная масса еды поглощается вечером, прием преимущественно еды калорийной или углеводной, далеко не полезной.

«Часто отсутствие аппетита вызвано привычкой к потреблению нездоровой еды», - заметил Калинчев.

Он добавил, что при ожирении люди не могут употреблять здоровую пищу, так как она воспринимается совершенно невкусной. Такое изменение вкусовых ощущений вызывается привыканием к вредным продуктам, содержащим вещества, способные влиять на мозг.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лишний вес из-за нездорового питания является причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний.

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Алексей Калинчев
Алексей Калинчев
ЗОЖ
врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог
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Теги : аппетит, ожирение, Алексей Калинчев
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