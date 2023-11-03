Врач Калинчев заявил о механизме частого отсутствия аппетита у людей с ожирением

«Они не хотят есть. Они едят мало и редко. И при ожирении это приводит к ожирению. Такой механизм», - сказал Калинчев в комментарии Pravda.Ru

«Часто отсутствие аппетита вызвано привычкой к потреблению нездоровой еды», - заметил Калинчев.

Врач Калинчев сообщил, что часто наблюдает отсутствие аппетита у людей с ожирением. Редкие приемы пищи тоже могут способствовать увеличению жировых отложений, прибавке в весе, подчеркнул специалист.По словам врача, люди с проблемами веса нередко демонстрируют склонность к нездоровому режиму питания. Например, они не хотят есть утром и пренебрегают завтраком. Или не придерживаются трехразовогго питания. Распространенное явление при данной проблеме – это фактически разовый прием пищи, когда основная масса еды поглощается вечером, прием преимущественно еды калорийной или углеводной, далеко не полезной.Он добавил, что при ожирении люди не могут употреблять здоровую пищу, так как она воспринимается совершенно невкусной. Такое изменение вкусовых ощущений вызывается привыканием к вредным продуктам, содержащим вещества, способные влиять на мозг.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что лишний вес из-за нездорового питания является причиной многих сердечно-сосудистых заболеваний

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