Диетолог Джутова: еда после 18 часов не мешает похудению

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отказ от еды

Врач-диетолог Марьяна Джутова рассказала о заблуждениях по поводу некоторых способов похудения.

Диетолог Джутова рассказала в интервью РИАМО, что еда после 18 часов не мешает похудению, если человек ложится спать в 23 или 24 часа.

«Если вы не отправляетесь спать в 20:00, то достаточно закончить последний прием пищи за четыре часа до сна, но не позже 20:30, когда биоритмы человеческого организма настраиваются на работу в ночном режиме», - поделилась мнением специалистка.

Кроме того, добавила диетолог Джутова, похудению не мешает употребление определенного количества жира из полезных источников – растительных масел, орехов, молочных продуктов. При чрезмерном ограничении жиров организм не сможет нормально усвоить жирорастворимые витамины, важные в том числе для выработки гормонов, ответственных за контроль аппетита и веса.

Эксперт подчеркнула, что человеческий организм должен ежедневно обеспечиваться белком, углеводами, жиром, витаминами, макро и микронутриентами. Похудению способствует употребление достаточного количества клетчатки и воды, а также отказ от вредных привычек – в первую очередь, от переедания и малоподвижности. Если после приема пищи возникает ощущение, что съедено недостаточно и хочется еще, – правильнее будет подождать 20 или 30 минут. За это время система пищеварения подаст мозгу достаточно сигналов о насыщении, чтобы неумеренный аппетит стих.

«Придерживайтесь принципа «часто и понемногу». Ограничив порцию 200-250 граммами на один прием 4-5 раз в день, вы дадите организму значительно больше пользы, чем при неумеренной однократной (особенно вечерней!) трапезе», - констатировала врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую опасность для здоровья представляет синдром «чая с бутербродом».

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Марьяна Джутова
Марьяна Джутова
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : способы похудения, ошибки в питании, Марьям Джутова
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