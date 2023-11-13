Врач Бережная: чай содержит много кофеина и может вызывать тахикардию

«В чае в четыре раза больше кофеина, чем в кофе. Обычно природный кофеин переносится очень хорошо. Но есть люди с особой чувствительностью к нему», - поделилась врач Бережная с радио Sputnik.

«Привычка пить чай в неподходящее время может привести к нарушению сна, даже если человек хорошо переносит кофеин», - констатировала эксперт.

Врач-диетолог Бережная предупредила в интервью, что последствием употребления чая могут стать негативные изменения в состоянии организма, возникающие из-за большой дозы полученного с этим напитком кофеина.Медик отметила, что имеющаяся восприимчивость к содержащемуся в чае кофеину может быть ответственной за ухудшение самочувствия после его употребления – например, за появление болей в животе и нарушения стула, головную боль. Кроме того, чай, содержащий много кофеина, может вызывать повышение давления и тахикардию.Бережная добавила, что напитком лучше не увлекаться в послеобеденное время.Также медик обратила внимание на то, что чай не нужно пить сразу после еды. В данном напитке присутствует много дубильных веществ, ухудшающих усвоение питательных компонентов, витаминов и микроэлементов. Лучше употреблять его между приемами пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому противопоказаны блюда из курицы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.