Врач Бережная: чай содержит много кофеина и может вызывать тахикардию

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чай

По словам кандидата медицинских наук Ирины Бережной, у некоторых людей после выпитого чая может ухудшиться самочувствие.

Врач-диетолог Бережная предупредила в интервью, что последствием употребления чая могут стать негативные изменения в состоянии организма, возникающие из-за большой дозы полученного с этим напитком кофеина.

«В чае в четыре раза больше кофеина, чем в кофе. Обычно природный кофеин переносится очень хорошо. Но есть люди с особой чувствительностью к нему», - поделилась врач Бережная с радио Sputnik.

Медик отметила, что имеющаяся восприимчивость к содержащемуся в чае кофеину может быть ответственной за ухудшение самочувствия после его употребления – например, за появление болей в животе и нарушения стула, головную боль. Кроме того, чай, содержащий много кофеина, может вызывать повышение давления и тахикардию.

Бережная добавила, что напитком лучше не увлекаться в послеобеденное время.

«Привычка пить чай в неподходящее время может привести к нарушению сна, даже если человек хорошо переносит кофеин», - констатировала эксперт.

Также медик обратила внимание на то, что чай не нужно пить сразу после еды. В данном напитке присутствует много дубильных веществ, ухудшающих усвоение питательных компонентов, витаминов и микроэлементов. Лучше употреблять его между приемами пищи.

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Ирина Бережная
Ирина Бережная
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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Теги : вред чая, опасность для здоровья, Ирина Бережная
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