Врач Соломатина: приемлемое количество сахара за день нужно рассчитывать индивидуально

«Если вы ведете неактивный образ жизни, то суточная норма потребления специи не может превышать 25 граммов. Если же вы посещаете тренажерный зал хотя бы три раза в течение недели, то дозировку можно увеличить до 40 граммов», - поделилась Соломатина в интервью «Вечерней Москве».

Сахар является непревзойденным источником глюкозы, необходимой организму для выработки энергии, активной работы мозга и поддержания других функций организма. Но употреблять его в неограниченном количестве опасно, сахар должен присутствовать в рационе строго в умеренных дозах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает приемлемой дневной нормой сахара 50 граммов (около 12 чайных ложек без верха). Но врач Соломатина заявила в интервью, что эта мера является обобщенным стандартом, в то время как приемлемое количество сахара за день нужно рассчитывать индивидуально для каждого конкретного человека.Медик отметила, что при его употреблении необходимо учитывать, насколько физически активным является человек.Людям без лишнего веса (например, при росте около 170 см вес равен 65 кг), достаточно много двигающимся в обычной жизни, но не занимающимся спортом, диетолог посоветовала не употреблять больше 35-38 граммов сахара за день.Если на протяжении дня приходится много времени проводить в сидячем положении и при этом человек в целом ведет не слишком физически активную жизнь, то его суточное количество съеденного сахара не должно превышать 25-26 граммов.Максимально разрешенный не опасный для здоровья суточный объем сахара составляет 57,5 граммов. Позволить его себе могут люди, которые много двигаются, занимаются как аэробными так и силовыми видами спорта, подчеркнула эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что после 50 лет следует ежедневно съедать определенное количество молочных продуктов.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.