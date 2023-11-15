Врач Михалева: после 50 лет следует съедать по три порции молочных продуктов ежедневно

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молочные продукты

По словам врача Оксаны Михалевой, регулярное употребление «молочки» эффективно помогает восполнять уровень кальция.

Врач Михалева сообщила, что по мере увеличения возраста потребность организма в продуктах, обеспечивающих его кальцием, – возрастает. В частности, незаменимым источником этого микроэлемента являются молочные изделия, уточнила эксперт.

«Кальций жизненно необходим для профилактики возрастного остеопороза – хрупкости костей, который стремительно развивается в возрасте старше 50 лет», - объяснила медик «Газете.Ru».

Врач Михалева посоветовала после 50 лет съедать по три порции молочных продуктов ежедневно в качестве профилактики дефицита данного вещества. Помимо прочего, они являются поставщиком   легкоусваиваемого белка, необходимого для защиты от развития такого состояния как саркопения, возникающего с возрастом и означающего потерю мышечной массы.

«Белок из молочных, кисломолочных продуктов легко переваривается, содержит все незаменимые аминокислоты, необходимые для поддержания здоровья в старшем возрасте», - заявила Оксана Михалева.

Врач добавила, что в пожилые годы жизни следует ограничивать потребление красного мяса – вместо него нужно чаще есть блюда из белого мяса птицы, кролика, рыбы. Эта рекомендация связана с тем, что активное потребление красного мяса в старшем возрасте может негативно сказываться на состоянии сердечнососудистой системы, способствует появлению атеросклероза.

«В пожилом возрасте защитниками от атеросклероза сосудов, рака, сахарного диабета являются незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, которыми, например, богаты бюджетные сельдь и скумбрия», - уточнила эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом было названо необходимое количество белка для мужчин и женщин.

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Оксана Михалева
Оксана Михалева
ЗОЖ
врач-диетолог, эндокринолог
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Теги : полезные продукты, возраст, Оксана Михалева
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