Врач Соломатина назвала рыбу тиляпию опасной из-за содержания металлов

«Все зависит от того, где она выращивается, как ее кормили. Если условия были плохими, то рыба накапливает токсины, тяжелые металлы», – объяснила Елена Соломатина «Москве 24».

«Я бы порекомендовала к тиляпии относиться настороженно, поскольку она может содержать разные вещества, компоненты. Если организм здоровый, то ее можно есть раз в месяц», – поделилась эксперт.

Врач-диетолог Соломатина назвала в интервью рыбу тиляпию опасной из-за содержания металлов. Данная рыба – это продукт аквакультуры. То есть, она разводится в водоемах или в специальных водных плантациях.Качественная тиляпия вполне может считаться хорошим источником белка, витаминов и микроэлементов. Тем не менее, было обнаружено, что в этой рыбе содержание омега-6 жирных кислот может превышать концентрацию омега-3. Продукты, которым свойствен такое соотношение, обычно становятся противопоказанными к употреблению при ряде нарушений и заболеваний (в частности, при патологиях сердца, аллергии, астме, аутоиммунных заболеваниях, артрите).Врач Соломатина констатировала, что с возрастом защитные ресурс организма ослабевают. Поэтому медик не советует есть пожилым людям тиляпию, употребление которой ассоциируется с вышеназванными рисками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какое количество сахара можно съедать ежедневно.

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