Хлопья названы экспертами Diabetes UK одним из самых худших видов завтрака

«Такая еда часто позиционируется как здоровая, но в действительности человек получает большое количество жира и сахара», - сообщили они.

«Клетчатка в зернах и цельнозерновом хлебе – это неперевариваемые сложные углеводы. Они не только снижают риск диабета, но и помогают пищеварительной системе», - поделились медики.

Эксперты из британской организации по проблематике и лечению диабета Diabetes UK посоветовали не употреблять в качестве первого приема пищи хлопья. Употребление готовых магазинных хлопьев было названо ими одним из самых худших видов завтрака. По словам специалистов, в такой еде часто содержатся нежелательные для организма компоненты и добавки.Кроме того, эксперты порекомендовали не употреблять на завтрак обжаренные мюсли и бутерброды на основе белого хлеба или сдобы, выпечки из белой рафинированной муки. Также первым приемом пищи не должны быть сладкие «намазки» в виде джемов, варенья, паст и так далее. Все эти продукты, употребляемые на пустой желудок, могут значительно повысить уровень сахара и липидов в крови, сделав ее более густой.Говоря о приемлемых вариантах завтрака, эксперты назвали омлет, овсянку из цельного овса, натуральный йогурт, орехи или зерна, цельнозерновой хлеб.Для намазывания полезного хлеба они посоветовали использовать пюре из размятого банана, творог с ягодами, арахисовое масло в умеренном количестве.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Дарья Устюмова порекомендовала несколько раз в неделю есть супы

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