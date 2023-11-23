Диетолог Садовская посоветовала не бояться сахара в составе полезных продуктов

«Не стоит демонизировать сахар, неважно, будет это обычный сахар, тростниковый или даже фруктоза. При употреблении его в допустимых количествах, до 10 процентов от вашего суточного рациона, негативного воздействия на организм человека не наблюдается», - поделилась Садовская с «Вечерней Москвой».

«У людей без проблем с сахаром количество фруктов мы можем особо не ограничивать, хотя всегда нужно помнить о здоровой мере во всем», - заявила эксперт.

Врач Садовская отметила в интервью, что сахар превратился в продукт, вред которого нередко преувеличивают. В результате люди начинают опасаться употреблять в пищу здоровые и полезные продукты, которые содержат его, – овощи, фрукты, молочные изделия.Диетолог посоветовала не бояться сахара в составе полезных продуктов, как и не бояться сахара в целом. При отсутствии индивидуальных противопоказаний его правильное употребление не навредит организму.Специалистка подчеркнула, что овощи и фрукты, являющиеся природными источниками сахаров, обязательно должны присутствовать в рационе. Вместе с этими продуктами человеческий организм получает клетчатку, витамины и микроэлементы, укрепляющие иммунитет и здоровье.Врач добавила, что считать какие-то виды сахара предпочтительнее и полезнее, не следует. Любую разновидность сахара организм перерабатывает одинаково – она преобразуется в глюкозу, которая затем поступает в кровь, служит питанием для мозга и «сырьем» для выработки энергии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том,, что для организма может оказаться вредным чай с мятой или с чабрецом

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