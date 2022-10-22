Диетолог Соломатина назвала вызывающие усталость и сонливость продукты

«Большое количество мяса долго переваривается, что требует от организма много сил. Вот почему после очень плотного приема пищи нам не хочется двигаться», - сообщила врач «Москве 24».

«Какие-то сладости, допустим, чай с конфетой, бутерброд с белым хлебом и вареньем, пирожок с вишней в какой-то момент вызовут повышение уровня глюкозы в крови, но вслед за этим наступит его провал и человек почувствует себя опустошенным и обессиленным», – резюмировала диетолог.

Медик заметила, что после блюда с большой порцией мяса человек может почувствовать, как энергия покидает его и возрастает вялость, слабость. Это связано с тем, что мясо является «сложным» для пищеварения продуктом, требует для своего усвоения немало энергии.Кроме того, вызывать усталость и сонливость могут продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов – сладости, изделия из белой муки. По словам Соломатиной, углеводы из такой пищи всасываются очень быстро, что вызывает резкий скачок уровня сахара в крови. Но, достигнув своего пика, он начинает так же быстро снижаться, и это вызывает упадок сил.Врач подчеркнула, что особенно вредно есть сладкое и мучное натощак – в этом случае перепад уровня сахара в крови окажется сразу очень существенным и резким. Завтрак, содержащий сладости, не рекомендуется тем, кому предстоит сдача экзаменов или работа, требующая активности, креативности, умственных усилий – вместо энергии человек будет ощущать апатию, «мозговой туман», потерю тонуса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как избежать набора веса в сезон холодов.

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