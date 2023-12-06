Диетолог Муди назвала неправильные перекусы среди ведущих к полноте привычек

«Если перекусывать слишком калорийными продуктами, о тонкой талии мечтать не стоит. В чипсах и печенье слишком много углеводов, поэтому они быстро перевариваются – и голод наступает вновь», - приводит слова эксперта «Царьград»

«Научно доказано, что у тех, кто спит менее семи часов в сутки, повышается уровень кортизола, который способствует накоплению жира», - заявила диетолог.

Диетолог Муди сообщила, что эффект многих привычек бывает накопительным. Некоторые привычки, которым люди следуют на протяжении долгого времени, способствуют появлению лишнего веса или тучности. В частности, специалистка назвала среди ведущих к полноте привычек неправильные перекусы.С появлением лишнего веса также тесно связан недостаток сна, предупредила диетолог. Из-за того, что человек спит слишком мало, возникает гормональный дисбаланс, с которым тесно связаны снижение метаболизма и усиление аппетита, причем организм начинает тяготеть к высококалорийной пище.Дестини Муди добавила, что люди, которые во время еды отвлекаются на просмотр смартфона или телевизора, тоже рискуют заполучить лишние килограммы. Такое отвлечение нарушает механизмы насыщения – незаметно для себя человек съедает больше, так как не концентрируется на процессе употребления пищи.Диетолог также отметила, что многие люди недооценивают калорийность употребляемых ими напитков (например, алкогольных или кофейных), фруктов или овощей. Вдобавок к лишнему весу ведет неравномерное распределение калорий в течение дня, когда высококалорийные закуски или блюда употребляются в позднее время.Еще одна вредная для фигуры привычка – употребление сладкого на пустой желудок. По словам эксперта, оно способствует резким колебаниям уровня сахара в крови, вызывающим сильное обострение аппетита и переедание.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление сахара может лишить человека здоровой печени быстрее алкоголя.

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