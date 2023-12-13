Врач Соломатина: зимой возникает проблема переедания сладкого

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сладкий пирог

Врач-диетолог Елена Соломатина: многие люди зимой ощущают более сильную тягу ко всему сладкому.

Врач Соломатина констатировала, что зимой часто возникает проблема переедания сладкого. По словам медика, отчасти возрастающая тяга к сладким продуктам у людей связана с попыткой улучшить психологическое состояние в условиях дефицита солнечного света.

«В зимний период сокращается световой день, у многих портится настроение, а сладкое является стимулятором выработки гормонов удовольствия – серотонина и эндорфинов», - пояснила Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Кроме того, добавила специалистка, зимой многие начинают чаще пить согревающие напитки, включая чай и кофе. Традиционно вместе с ними употребляется что-то сладкое.

Диетолог предупредила, что в сезон холодов и пасмурной погоды употребление сладостей может незаметно для человека перерасти в злоупотребление ими или в зависимость.

«В зимний период люди чувствуют себя усталыми и заторможенными, а сладкие продукты дают быстрое пополнение энергии. Но оно кратковременное – уровень глюкозы вновь резко падает после подъема. После этого человеку хочется сладкого еще больше».

Что помогает одолеть тягу к сладкому:
  • Следует нормально питаться, не заменяя приемы пищи перекусами;
  • Важно употреблять достаточно белка, особенно на завтрак.
  • Нужно пить воду в течение дня;
  • Сон должен быть полноценным, достаточно продолжительным;
  • Полезно поддерживать физическую активность, выполнять упражнения.
Совет диетолога: зависимость от сладкого помогает побороть хром.

«В зимнее время года необходимо восполнять уровень хрома в организме – он помогает протащить глюкозу в клетки, которые будут сигнализировать, что им хватает топлива, и не будут просить сладкого. Хромом богаты какао, финики, морепродукты, также его можно принимать в виде капель или капсул».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что майонез вполне может быть полезен организму.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
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Теги : тяга к сладкому, зима, Елена Соломатина
Врач Соломатина: зимой возникает проблема переедания сладкого
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