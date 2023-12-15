Диетолог Соломатина: по питательной ценности горох сопоставим с мясом

«Горох называют «мясом для бедных». Там содержатся все незаменимые аминокислоты, это прекрасный источник растительного белка. В горохе много витаминов группы В, фолиевой кислоты», - заявила Елена Соломатина в интервью радио Sputnik

«Лучше отдать предпочтение свежему продукту. Однако и в других видах он сохраняет полезные свойства», - поделилась диетолог.

Диетолог Соломатина сообщила, что по своей питательной ценности горох сопоставим с мясом – такую способность ему обеспечивает уникальный аминокислотный состав. Кроме того, горох отличается насыщенностью витаминами группы В.Специалистка добавила, что в составе гороха также присутствуют противовоспалительные вещества: бор и ванадий. Получая их, организм дополнительно улучшает свое усвоение полезных веществ, например, таких как кальций, магний или фосфор. В результате повышается плотность костей и зубных тканей, улучшается состояние волос и ногтей, активизируется работа мозга и мышц, нормализуются обменные процессы.Что важно: включать в рацион горох следует только при отсутствии противопоказаний.Ранее известный российский диетолог Михаил Гинзбург заявил в интервью, что употребление зеленого горошка замедляет старение организма и улучшает его защиту от развития рака. По его словам, замедлять процессы старения в организме помогает большое количество белка пищевых волокон, фолиевой кислоты и флавоноидов. «Молочный» зеленый горошек в свежем виде Гинзбург назвал великолепным источником антиоксидантных соединений, снижающих интенсивность воспалительных процессов в организме. Именно с воспалениями ученые связывают подверженность людей преждевременному старению и тяжелым заболеваниям, включая рак.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление какао благоприятно сказывается на регуляции контроля уровня холестерина в организме.

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