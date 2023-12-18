Pronews: обработанные продукты и мясо могут вызывать жирную кровь и метаболические заболевания

«Употребление слишком большого количества жирного красного мяса – прямая дорога к метаболическим заболеваниям, включая диабет 2 типа, болезни сердца и неалкогольную жировую болезнь печени», - приводится мнение специалистов.

«Кровь называют «жирной», если в ней присутствует повышенное содержание жиров. Холестерин в том числе относится к жирам и его избыток может привести к появлению бляшек в сосудах. Холестериновые бляшки ведут к сужению сосудов и их закупорке, частичной или практически полной».

«Обнаружение жирной крови означает, что человеку необходимо пересмотреть и скорректировать свой рацион в сторону уменьшения насыщенных жиров», - заявил Павел Трахтман.

Некоторые продукты, употребляемые людьми в большом количестве, негативно влияют на работу человеческого организма, увеличивают его подверженность нарушениям и заболеваниям. В частности, обработанные продукты и жирное мясо могут вызывать метаболические заболевания, – об этом сообщила «Российская газета», ссылаясь на портал Pronews.Что касается обработанных продуктов, эксперты напомнили: к категории продуктов с высокой степенью обработки относятся в первую очередь закуски из переработанного мяса – например, в виде сосисок, разнообразных мясных деликатесов, бекона. Эти изделия пищевой промышленности полны сахаром, натрием и искусственными добавками, способными вредить кишечной микрофлоре, негативно воздействовать на ее хорошие бактерии.Но особенно серьезную угрозу для организма создает рацион, в котором названные продукты соседствуют со сладкими безалкогольными напитками – газировкой или пакетированными соками. Подобное питание существенно нагружает печень и может вызывать появление жирной крови в результате метаболических нарушенийКровь делает жирной высокое содержание специфических веществ, липидов и холестерина, – об этом ранее напомнил в интервью врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Медик констатировал, что жирная кровь может говорить о подверженности человека атеросклерозу и сердечно-сосудистым патологиям, включая инфаркты.В свою очередь, врач-гематолог Павел Трахтман пояснил, что жирную (хилезную) кровь вызывает возникающий в организме избыток жира: он не успевает переработаться и начинает циркулировать в крови. Нередко такую кровь имеют люди с избыточным весом, тяготеющие к питанию с большим количеством насыщенных жиров и траснжиров.Повышенное содержание жиров в крови может привести к возникновению смертельно опасных заболеваний, таких как инфаркт или инсульт, предупредил врач-гематолог.Она ведет к появлению боли в ногах, онемению и слабости икроножных мышц. В некоторых случаях болезненные и неприятные ощущения распространяются на бедро и ягодицы, имеют тенденцию усиливаться при ходьбе или физнагрузках. Людям, заметившим у себя эти симптомы, врачи советуют сделать липидограмму, проверить уровень холестерина.Еще один признак – появление кожных образований, таких как ксантомы и ксантелазыы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно узнать о дефиците железа в организме.

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