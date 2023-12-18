Врач Тимощенко посоветовала щадящий рацион в Новый год людям с проблемами ЖКТ

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оливье

При имеющихся заболеваниях желудочно-кишечного тракта новогоднее застолье следует сделать щадящим, заявила врач Анастасия Тимощенко.

Врач Тимощенко посоветовала людям с проблемами ЖКТ придерживаться щадящего рациона в Новый год. Медик отметила, что к этой рекомендации следует особенно внимательно отнестись тем, у кого имеются язвенные или эрозионные дефекты слизистой пищеварительного тракта.

Каким должен быть щадящий рацион?

«Людям с проблемами с ЖКТ в Новый год стоит ограничить, а лучше полностью исключить употребление солений, пряностей, жареных и запеченных в собственном соку блюд с высоким содержанием экстрактивных веществ, острых блюд», - сказала об этом NEWS.ru врач Анастасия Тимощенко.

Специалистка добавила, что в случаях слабого или не слишком здорового пищеварения нужно также с осторожностью употреблять продукты, насыщенные жиром и сахаром. Кроме того очень важно воздерживаться от злоупотребления алкоголем, при некоторых проблемах ЖКТ он может быть полностью противопоказан.

Как сделать праздничный стол более легким?
  • Белый хлеб заменить черным;
  • Вместо колбасы использовать отварную куриную грудку, отварную рыбу или авокадо;
  • Вместо соленых или маринованных огурцов – консервированные ананасы, шампиньоны или отварные креветки;
  • Не ставить на стол сырную тарелку, можно съесть сыр в другой раз;
  • Не пить готовых соков и напитков. Можно сделать напитки самим, добавив в минеральную воду мяту, лайм, имбирь;
  • Не есть сладкое, на десерт подавать фрукты. сорбет, фруктовый салат.
  • В оливье можно добавить больше яичного белка и меньше желтка,
  • Не использовать готовые соусы, применять для заправки блюд нежирный йогурт, сметану, горчицу, лимонный сок;
  • Холодец и студень можно заменить заливной рыбой;
  • Мясо по-французски можно сделать не из свинины, а из кролика или индейки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избыток соли и сахара в рационе вызывает появление тромбов.

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Теги : Новый год, советы врачей, Анастасия Тимощенко