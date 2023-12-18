Врач Тимощенко посоветовала щадящий рацион в Новый год людям с проблемами ЖКТ

«Людям с проблемами с ЖКТ в Новый год стоит ограничить, а лучше полностью исключить употребление солений, пряностей, жареных и запеченных в собственном соку блюд с высоким содержанием экстрактивных веществ, острых блюд», - сказала об этом NEWS.ru врач Анастасия Тимощенко.

Белый хлеб заменить черным;

Вместо колбасы использовать отварную куриную грудку, отварную рыбу или авокадо;

Вместо соленых или маринованных огурцов – консервированные ананасы, шампиньоны или отварные креветки;

Не ставить на стол сырную тарелку, можно съесть сыр в другой раз;

Не пить готовых соков и напитков. Можно сделать напитки самим, добавив в минеральную воду мяту, лайм, имбирь;

Не есть сладкое, на десерт подавать фрукты. сорбет, фруктовый салат.

В оливье можно добавить больше яичного белка и меньше желтка,

Не использовать готовые соусы, применять для заправки блюд нежирный йогурт, сметану, горчицу, лимонный сок;

Холодец и студень можно заменить заливной рыбой;

Мясо по-французски можно сделать не из свинины, а из кролика или индейки.

Врач Тимощенко посоветовала людям с проблемами ЖКТ придерживаться щадящего рациона в Новый год. Медик отметила, что к этой рекомендации следует особенно внимательно отнестись тем, у кого имеются язвенные или эрозионные дефекты слизистой пищеварительного тракта.Специалистка добавила, что в случаях слабого или не слишком здорового пищеварения нужно также с осторожностью употреблять продукты, насыщенные жиром и сахаром. Кроме того очень важно воздерживаться от злоупотребления алкоголем, при некоторых проблемах ЖКТ он может быть полностью противопоказан.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избыток соли и сахара в рационе вызывает появление тромбов

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