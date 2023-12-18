«Быстрые» каши названы среди трёх самых вредных продуктов для завтрака

Завтрак является приемом пищи на пустой желудок, и не все продукты подходят для такой миссии. Три категории продуктов можно с уверенностью назвать самыми вредными продуктами для завтрака, – об этом сообщила «Правда.ру», ссылаясь на рекомендации специалистов, представляющих Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области.О каких продуктах идет речь?Каши быстрого приготовления были названы среди трех самых вредных типов продуктов для завтрака. В отличие от цельных круп они практически не содержат правильных углеводов, которые медленно перевариваются, снабжая организм энергией длительное время. Крупу, идущую для изготовления таких каш, подвергают специальной обработке, из-за чего она лишается питательных веществ. Кроме того, «быстрые» каши содержат нежелательные добавки и подсластители. Съеденные на пустой желудок, они лишь вызовут резкое колебание уровня сахара в крови и быстрое пробуждение голода вскоре после завтрака.Это слишком тяжелая пища, создающая повышенную нагрузку на желудок, поджелудочную железу и печень. Такая еда не даст желательной энергии. Наоборот, из-за напряжения, с которым будет после жареного мяса работать пищеварительная система, человек может испытывать усталость и проблемы с концентрацией. Не стоит забывать и то, что жареная пища является источником канцерогенов, которые при употреблении натощак могут впитываться особенно интенсивно.Употребление на пустой желудок белого хлеба или выпечки из белой муки способствует значительному повышению уровня сахара в крови, который спустя время начинает «падать» из-за выделения организмом большого количества инсулина Подобные колебания связаны с риском развития инсулинорезистентности, лишнего веса и диабета 2 типа, проблем с углеводным обменом, поджелудочной железой. Вдобавок повышенный сахар в крови негативно влияет на состояние сосудов и сердца.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты ведут к появлению опасного для человека панкреатита.

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