Диетолог Воронцова указала на рекомендуемое ВОЗ ежедневное количество сливочного масла

«Сливочное масло практически не содержит углеводов, зато богато жирными кислотами, играющими важную роль в обмене веществ. В натуральном продукте присутствуют практически все основные нужные нам элементы», - констатировала специалист.

«Согласно рекомендациям ВОЗ, норма употребления насыщенных жиров должна составлять 10% от калорийности всего суточного рациона. Это значит, что можно употреблять 15-25 г сливочного масла в сутки, то есть от 1,5 до 2,5 столовых ложек».

«Сливочное масло не рекомендуется людям с высоким уровнем холестерина, атеросклерозом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Категорически нельзя – панкреатите и желчекаменной болезни», - резюмировала специалист.

Диетолог Воронцова отметила в комментарии для Pravda.Ru , что сливочное может быть одним из самых полезных продуктов в повседневном рационе человека. Таковым его, в частности, делает присутствие большого количества витаминов (А, Е, В2, РР, В6, D) и микроэлементов в виде калия, кальция, магния, фосфора.В то же время сливочное масло обладает очень высокой калорийностью, превосходящей шоколад: всего 100 граммов продукта содержат больше 700 килокалорий. Употребляя его, нужно учитывать общую калорийность дневного рациона и помнить об ограничениях, чтобы не допустить ненужной прибавки в весе, подчеркнула эксперт.Сколько же можно съесть сливочного масла в течение дня? Воронцова указала на рекомендуемое ВОЗ количество:Диетолог уточнила, что такое количество будет безопасным, если человек не станет употреблять другие насыщенные жиры. Если они все же присутствуют в рационе, дозу масла следует минимизировать.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие жиры следует употреблять ежедневно весной для укрепления здоровья.

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