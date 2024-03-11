Нутрициолог Молчанова назвала полезными для иммунитета продукты с белком и железом
Нутрициолог Ксения Молчанова посоветовала включать в рацион доступные продукты, насыщенные белком и железом, для укрепления здоровья весной.
На человеческом организме негативно сказывается долгий период зимних холодов, когда он не получает достаточно питательных веществ и витаминов из свежей растительной пищи и испытывает нехватку солнца. Поэтому весной многие люди могут страдать от повышенной усталости, хандры, нервного истощения, частых инфекций.
«Чтобы восстановить здоровье после зимы, необходимо скорректировать питание, устранить дефицит витаминов и микроэлементов», - сказала по этому поводу «Ленте.ру» нутрициолог Молчанова.
Эксперт назвала полезными для иммунитета продукты с белком и железом. Специалист подчеркнула, что белок – это ключевой питательный элемент среди веществ, поддерживающих нормальную работу иммунной системы. Чтобы иметь хорошее здоровье, важно ежедневно употреблять в пищу определенное количество белка, причем качественного, содержащегося в натуральных продуктах.
«Нужно ежедневно съедать не менее 0,8 грамма протеина на килограмм массы тела», - заявила Молчанова.
Следующие продукты эксперт рекомендовала как наиболее полезные поставщики белка:
- рыба,
- морепродукты,
- яйца,
- куриное мясо,
- бобовые.
Также нутрициолог считает важным употреблять достаточно клетчатки – это улучшает функционирование кишечника и состояние его микрофлоры, что положительно сказывается на иммунитете.
«Следует чаще есть богатые клетчаткой овощи и фрукты, ферментированные продукты, а также сваренный и охлажденный рис, картофель и зеленые бананы, которые содержат полезный для кишечных бактерий резистентный крахмал», - поделилась специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление пробиотиков помогает укрепить организм после зимы.
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