Нутрициолог Молчанова назвала полезными для иммунитета продукты с белком и железом

«Чтобы восстановить здоровье после зимы, необходимо скорректировать питание, устранить дефицит витаминов и микроэлементов», - сказала по этому поводу « Ленте.ру » нутрициолог Молчанова.

«Нужно ежедневно съедать не менее 0,8 грамма протеина на килограмм массы тела», - заявила Молчанова.

рыба,

морепродукты,

яйца,

куриное мясо,

бобовые.

«Следует чаще есть богатые клетчаткой овощи и фрукты, ферментированные продукты, а также сваренный и охлажденный рис, картофель и зеленые бананы, которые содержат полезный для кишечных бактерий резистентный крахмал», - поделилась специалист.

На человеческом организме негативно сказывается долгий период зимних холодов, когда он не получает достаточно питательных веществ и витаминов из свежей растительной пищи и испытывает нехватку солнца. Поэтому весной многие люди могут страдать от повышенной усталости, хандры, нервного истощения, частых инфекций.Эксперт назвала полезными для иммунитета продукты с белком и железом. Специалист подчеркнула, что белок – это ключевой питательный элемент среди веществ, поддерживающих нормальную работу иммунной системы. Чтобы иметь хорошее здоровье, важно ежедневно употреблять в пищу определенное количество белка, причем качественного, содержащегося в натуральных продуктах.Следующие продукты эксперт рекомендовала как наиболее полезные поставщики белка:Что касается полезных для иммунитета продуктов с железом нутрициолог посоветовала включать в рацион разнообразные субпродукты, в особенности, печень. Кроме того, организм получает железо при употреблении яиц, говядины. Этот микроэлемент является одним из важнейших, необходимым для осуществления многих процессов в человеческом теле. Из-за недостатка железа нарушается снабжение клеток кислородов, а это приводит к общему ослаблению иммунитета и подверженности инфекционным заболеваниям.Также нутрициолог считает важным употреблять достаточно клетчатки – это улучшает функционирование кишечника и состояние его микрофлоры, что положительно сказывается на иммунитете.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление пробиотиков помогает укрепить организм после зимы

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