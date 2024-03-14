Диетолог Тутельян: знание химического состава продуктов помогает в борьбе с ожирением

«Это катастрофа. Ожирение приводит к сокращению продолжительности жизни, к развитию целого букета различных заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистой системы: это атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда – то, от чего мы теряем людей. Это, кроме того, сахарный диабет, заболеваемость которым, к сожалению, растет», – поделился мнением Виктор Тутельян.

«Полезные вещества, которые нам необходимы, – витамины, минеральные вещества, биологически активные соединения – как бы растворены в матрице продуктов. Чтобы получать их в нужном количестве, нужно много есть. Много есть – это излишняя калорийность рациона», - уточнил диетолог.

«Важно обращать внимание не только на калорийность, но и на содержание белков, жиров, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, на процент от суточной потребности», - констатировал эксперт.

Диетолог Тутельян высказался в разговоре с радио Sputnik о возросшей проблеме ожирения среди российских граждан. Больше половины взрослого населения (62%) обладает избыточной массой тела – по мнению ученого, такая ситуация является катастрофической.Он обратил внимание на то, что в современном обществе существует дилемма. С одной стороны, диетологи рекомендуют ограничивать количество употребляемой пищи, с другой – такое ограничение не позволяет организму получать из еды сполна витаминов и иных полезных веществ.Тутельян считает, что на прилавках должно быть больше продуктов, обогащенных ценными нутриентами, не содержащих сахар и вредные жиры – это поспособствует профилактике ожирения. В то же время диетолог подчеркнул, что сами люди должны осознавать значение состава продуктов питания, его влияние на вес. Знание химического состава продуктов помогает в борьбе с ожирением, и при их покупке нужно «уметь читать этикетку».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ряд жиров нельзя исключать из рациона (об этом рассказали врачи Елена Малышева и Герман Гандельман).

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