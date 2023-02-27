Что может считаться лучшей заменой мясу на время поста: диетолог Русакова

«Вся мышечная масса, кожа, волосы, ногти, иммунная система – все это составляют аминокислоты, из которых состоят белки. Если белок не поступает, то организму просто не из чего себя строить», – заметила врач в интервью «Москве 24».

«можно заменить мясо бобовыми, крупами, орехами».

«Включать в рацион, помимо растительного белка, нужно еще и пищевые волокна, чтобы они способствовали хорошей работе кишечника», - дала совет специалист.

С 27 февраля и до 15 апреля православные христиане будут соблюдать Великий пост, во время которого исключается употребление мяса и продуктов из него. Рассуждая о рационе без мяса, диетолог Русакова подчеркнула, что в повседневном питании людей, особенно работающих или учащихся, занимающихся спортом, – обязательно должен присутствовать белок.Мясо является одним из главных поставщиков белков, хорошо усваиваемых человеческим телом. Что же может считаться его лучшей заменой на время поста? Диетолог Русакова ответила на вопрос:Специалист добавила, что продукты, богатые растительным белком, не ведут к повышению уровня холестерина в крови – в этом их несомненный плюс. Тем не менее, абсолютно равноценной альтернативой мяса они не являются – белки растительного происхождения не могут дать организму всех незаменимых аминокислот. Вот почему питаться только ими, без включения мяса в рацион, можно лишь ограниченное время. Выдержать пост здоровый организм вполне способен, но в питании при этом должно быть как можно больше разных допустимых продуктов, содержащих белок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с витамином К защищают от проблем с суставами и развития артрита.

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