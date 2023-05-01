«Самым вредным является пережаренный свиной шашлык».

«Даже если свиной шашлык не содержит видимого жира, в любом случае на молекулярном уровне он там есть», – констатировал врач Арзамасцев.

«Самым безвредным считается шашлык из индейки, курицы или рыбы, который не имеет видимых признаков пережарки», - подеялся эксперт.

Врач Арзамасцев предупредил о самом опасном типе шашлыков:Беседуя с «Москвой 24» медик объяснил , что свиной шашлык является богатым источником большого количества тугоплавких жиров, способных значительно повышать уровень холестерина в крови.Специалист добавил, что черные элементы на зажаренной свинине являются разрушенным белком. При его попадании в желудок состояние этого органа может ухудшаться, особенно если уже имеются какие-то хронические проблемы. В частности, могут возникать воспалительные процессы, может обостряться гастрит.Кроме того, заметил Арзамасцев, пережаренный шашлык содержит большие дозы канцерогенов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую пользу организму приносит употребление селедки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.