Врач Арзамасцев предупредил о самом опасном типе шашлыков
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев: свиной шашлык с зажаренной корочкой крайне вреден для здоровья.
Врач Арзамасцев предупредил о самом опасном типе шашлыков:
«Самым вредным является пережаренный свиной шашлык».
Беседуя с «Москвой 24» медик объяснил, что свиной шашлык является богатым источником большого количества тугоплавких жиров, способных значительно повышать уровень холестерина в крови.
«Даже если свиной шашлык не содержит видимого жира, в любом случае на молекулярном уровне он там есть», – констатировал врач Арзамасцев.
Специалист добавил, что черные элементы на зажаренной свинине являются разрушенным белком. При его попадании в желудок состояние этого органа может ухудшаться, особенно если уже имеются какие-то хронические проблемы. В частности, могут возникать воспалительные процессы, может обостряться гастрит.
Кроме того, заметил Арзамасцев, пережаренный шашлык содержит большие дозы канцерогенов.
«Самым безвредным считается шашлык из индейки, курицы или рыбы, который не имеет видимых признаков пережарки», - подеялся эксперт.
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Евгений Арзамасцев
ЗОЖ
врач-диетолог, нутрициолог
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