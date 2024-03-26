Инфекционист Стребкова: майонез и жирный сыр могут подорвать здоровье печени

«Частое употребление в пищу полуфабрикатов может привести к тому, что клетки печени начнут замещаться жиром и возникнут предпосылки к развитию жировой болезни печени», - рассказала врач порталу 63.ру

«Жировая болезнь печени чаще возникает у людей с лишним весом. Симптомы этого заболевания могут включать в себя умеренную тяжесть в подреберье, тошноту, рвоту, горечь во рту», - поделилась врач.

«Для сохранения здоровья печени важно ограничить потребление газированных напитков и сладкого, а также жирных продуктов, которые трудно расщепить организму», - поделилась советом эксперт.

Главный самарский инфекционист Елена Стребкова предостерегла от слишком активного употребления продуктов, которые могут подорвать здоровье печени. В частности, к таковым относятся полуфабрикаты.Стребкова отметила, что жировая болезнь печени является одной из распространенных проблем со здоровьем у современных взрослых людей. Массовые случаи ожирения этого органа медики связывают с нездоровым образом жизни: перееданием, злоупотреблением нездоровыми продуктами и малоподвижности.Инфекционист напомнила, что увеличение жира в печени повышает риск ее воспаления, с которым тесно связано возникновение фиброза и цирроза.Стребкова добавила, что подорвать здоровье печени могут регулярно употребляемые майонез, жирный сыр и другие жирные молочные продукты, переработанное мясо а также высокоуглеводная пища, сладкие напитки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты создают в организме переизбыток холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.