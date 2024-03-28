Эндокринолог Янг: чеснок и скумбрия помогают лучше контролировать тягу к сладкому

«Тяга к сладкому может указывать на уже существующие проблемы. Например, на стресс, дефицит хрома, железа, витамина D, и так далее», - предупредила Янг.

Эндокринолог Ян рассказала о продуктах, которые помогают лучше контролировать тягу к сладкому. Одним из таких продуктов специалист назвала чеснок. По словам Янг, сильное желание есть сладкую пищу коррелирует с высоким уровнем сахара в крови, а в чесноке содержатся сульфаты, способствующие нормализации уровня глюкозы в крови.Кроме того, стабилизации уровня сахара в крови (а также нормализации углеводного обмена) содействует хром, полезным источником которого является скумбрия. Таким образом, чеснок и скумбрия помогают лучше контролировать тягу к сладкому.Екатерина Янг добавила, что любителям десертов нужно чаще заменять готовые промышленные сладости ягодами. Их употребление удовлетворяет потребность в ощущении сладкого вкуса, при этом ягоды содержат много полезного: их клетчатка и антиоксиданты помогают профилактике скачков уровня сахара в крови, последствием которых становится острая тяга к сладкому.Еще один продукт, миндаль, содержит много магния, важного для баланса глюкозы в крови. Его включение в рацион может быть полезным, если нужно уменьшить количество сладкого.Также от возможных резких колебаний уровня сахара в крови и связанных с ними обострений аппетита (особенно ко всему сладкому) помогает защищаться корица, дополнила эндокринолог Янг.При постоянном желании ест что-то сладкое стоит обследоваться, поскольку такое пристрастие может оказаться индикатором серьезных проблем со здоровьем.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянное предпочтение сладких продуктов является одним из признаков пищевой аддикции

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