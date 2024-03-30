Диетолог Костюченко рассказала, почему полезно есть хлеб

«В Рекомендации Минздрава для лечебного питания о питания есть такая формулировка «значимая норма хлеба». Так вот, это 150 гр ржаного и 150 гр пшеничного хлеба в сутки», - приводит ее слова «КП».

«100 граммов ржаного хлеба содержат 30 – 35 мг селена, 50 процентов от суточной нормы», - уточнила специалист.

Диетолог Костюченко рассказала, что хлеб является продуктом, который должен присутствовать в ежедневном рационе питания как источник целого ряда полезных питательных веществ, витаминов и микроэлементов, а также клетчатки, стимулирующей развитие положительной кишечной микрофлоры. Кроме того, он обеспечивает организм белком. Эксперт отметила: нет таких заболеваний, которые бы требовали исключения хлеба из повседневного меню.Марина Костюченко констатировала, что хлеб отличается высоким содержанием витаминов группы В, а также содержит витамин Е, магний, кальций, железо. Отдельно эксперт отметила пользу ржаного хлеба. В этом продукте присутствует селен, редкий антиоксидант, в котором особенно сильно нуждается щитовидная железа.Костюченко обратила внимание на то, что даже пшеничный нарезной батон не является бесполезным или вредным, поскольку содержит необходимую для нормальной работы пищеварения клетчатку. Но что действительно следует ограничивать – это употребление сдобных изделий, которые содержат много сахара и жира. Хлеб в сравнении с булочками и другой сдобной выпечкой содержит значительно меньше жира и сахара в силу своей рецептуры. Соответственно, у него меньше калорийность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут содержать вызывающие рак токсины.

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