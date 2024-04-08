Врач Гинзбург рассказал, что полезнее есть на завтрак: яичницу или омлет

Очень многие люди начинают свой день с какого-нибудь блюда из яиц. Известный российский диетолог, врач Михаил Гинзбург рассказал, что полезнее есть на завтрак: яичницу или омлет. Он считает более вредным вариантом жареную на масле яичницу.По словам Гинзбурга, жарка является процессом, активизирующим выделение потенциально опасных для организма веществ, способствующих воспалению и ускоренному старению. Ученый подчеркнул, что особенно нежелательно есть жареную еду, включая яичницу, людям, уже имеющим проблемы с органами желудочно-кишечного тракта, периодическими запорами, лишним весом.Гораздо полезнее, убежден врач, будет омлет, приготовленный с максимальным ограничением масла (например, на пару). Также при его готовке можно использовать молоко, томаты, зелень и совсем немного сыра. Получится оптимально подходящее для завтрака блюдо, которое даст организму много белка, витаминов, микроэлементов. Кроме того, оно надолго насыщает, что полезно для поддержания здорового веса или похудения. Доводы врача Михаила Гинзбурга опубликовало ИА «МедиаПоток», ссылаясь на «Газету.ру».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ежедневное употребление яиц помогает нарастить мышцы и снизить артериальное давление

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