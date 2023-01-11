Диетолог Гинзбург предупредил о наиболее вредном завтраке для пожилых

«жареную колбасу с белым хлебом и сладким чаем».

«При жарке колбасы образуются в большом количестве так называемые конечные продукты гликирования, которые тоже ускоряют старение, вызывают тканевое воспаление», - добавил врач-диетолог.

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал в интервью, какой завтрак он считает наиболее вредным для пожилых людей –Беседуя с «Москвой 24», диетолог Гинзбург предупредил , что в жидком виде сахар значительно быстрее всасывается и способствует нарушению обмена веществ, воспалению тканей. Кроме того, под влиянием сахара интенсивнее развивается атеросклероз, быстрее происходит рост опухолей.Что касается белого хлеба, врач отметил: данный продукт насыщен рафинированными углеводами и тоже содействует резкому увеличению уровня сахара в крови.Колбаса, по словам эксперта, уже достаточно вредна как изделие из глубоко переработанного мяса, с употреблением которого тесно связан риск рака толстой кишки.Гинзбург высказался о том, что для первого приема пищи лучше всего подходят грубый хлеб, отварные яйца, творог, каши. Лучшим быстрым завтраком, который можно приготовить на бегу, Михаил Гинзбург назвал кисломолочный напиток, в который добавлены мюсли и ягоды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки помогают повысить уровень гемоглобина в крови.

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