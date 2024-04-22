Врач Павлова назвала продлевающие жизнь привычки долгожителей с Окинавы

«В мире существует пять регионов с самой высокой концентрацией людей, доживающих до 100 лет и старше. Их изучают особенно пристально, чтобы понять, что влияет на продолжительность жизни. Привычки долгожителей из этих регионов считаются образцом здорового образа жизни», - поделилась врач.

«Когда чувствуете, что желудок наполнен процентов на 80, прекращайте есть», - посоветовала врач.

«Люди во всех голубых зонах употребляют алкоголь – регулярно, но умеренно, причем это натуральное вино, а не крепкие спиртные напитки или коктейли», - сообщила эксперт.

Врач Павлова напомнила в беседе с «Вечерней Москвой», что японский остров Окинава относится к числу так называемых «голубых зон» – таких регионов, где наблюдается особенно высокая продолжительность жизни и самая значительная плотность людей возрастом около 100 лет и больше.Зухра Павлова назвала продлевающие жизнь привычки долгожителей с Окинавы – региона, о котором накоплено больше всего информации. Одной из таких привычек является постоянное естественное движение. Долгожители Окинавы не столько занимаются спортом, сколько заняты работой, требующей подвижности (например, работой на участке, домоводством), и предпочитают ходить пешком.Еще одна привычка – избегание переедания.Павлова обратила внимание на то, что японские долгожители едят мало мяса, но при этом охотно едят рыбу и водоросли, а также растительный белок в виде фасоли, сои и чечевицы. Строгого отказа от спиртного долгожители, как ни странно, не практикуют.Также, по словам врача, продлению жизни способствует общительность, поддержание различных социальных контактов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает повысить стрессоустойчивость – еще одно важное качество для продления жизни.

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