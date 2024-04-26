Врач Вялов: популярный завтрак из яичницы может быть опасным для сосудов и сердца

«Сложность еще и в том, что в различных продуктах, которые мы едим каждый день, может присутствовать скрытый холестерин. Важно знать, где он может скрываться, и к чему это приводит», - поделился Вялов в Telegram-канале.

«Одно яйцо (за счет желтка) может содержать более 180 мг холестерина. Но яйца в отличие от колбасы являются источником полезных питательных веществ, поэтому в умеренном количестве есть их нужно. Но колбасой точно можно пожертвовать», - посоветовал Вялов.

Врач Вялов напомни, что работа сердца и сосудистой системы может серьезно ухудшаться из-за того, что в крови накапливается много холестерина. Соединяясь с другими жирами и кальцием, он образует бляшки, разрастающиеся на стенках крупных сосудов и артерий. Появление и рост таких бляшек означает, что человек подвергается атеросклерозу, при котором резко возрастают риски сердечных приступов и инсульта.Врач-гастроэнтеролог отметил, что «перенасытиться холестерином» организм может даже из-за простого завтрака. Например, такой продукт как вареная колбаса, которая используется для приготовления бутербродов или яичницы содержит до 70 мг холестерина в 100-граммовой порции.Кроме того, щедрым источником холестерина являются сами яйца, особенно жареные. Таким образом, яичница, приготовленная с добавлением вареной колбасы или сосисок, может превратиться на настоящую «холестериновую бомбу». Популярный завтрак из яичницы и колбасы может быть опасным для сосудов и сердца, предупредил эксперт.Помимо этого, медик порекомендовал с осторожностью употреблять на завтрак бутерброды с сыром и готовую выпечку (например, печенье). Всего несколько кусочков печенья – это уже 20 мг холестерина, предостерег специалист.Он подчеркнул, что избыток холестерина способствует не только развитию проблем с сердцем – в его случае быстрее образуются тромбы и камни в желчном пузыре. Но переходить в крайность и категорически отказываться от всего, что содержит холестерин, – это тоже ошибка. Вялов резюмировал, что в организме должен поддерживаться его правильный баланс, поскольку нехватка холестерина делает человека склонным к нервным расстройствам, проблемам с выделением желчи, ослаблению иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жареное мясо является для человеческого организма канцерогенным продуктом

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.