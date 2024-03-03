Гастроэнтеролог Вялов назвал полезный для сосудов вариант бутерброда

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полезные бутерброды

Гастроэнтеролог Сергей Вялов: бутрброды вполне могут быть здоровым перекусом.

Гастроэнтеролог Вялов поделился мнением о том что бутерброды как вид перекусов или даже как вариант завтрака прекрасно вписываются в здоровое питание. В то же время врач посоветовал правильно конструировать, то есть, подбирать для них составляющие компоненты. По словам Сергея Вялова, в состав правильного бутерброда входят цельнозерновой хлеб, белковый ингредиент, немного качественного жира и клетчатка в виде овощей и зелени.

«Например, бутерброд с авокадо, помидорами и куриным филе», - назвал специалист полезный вариант бутерброда.

Вялов рассказал в своем Telegram, что из помидоров организм получает противовоспалительные вещества антиоксиданты, из курицы – необходимый для мышечной ткани белок, из авокадо – ненасыщенные жирные кислоты, способствующие снижению уровня холестерина в организме, а также понижающий кровяное давление калий. Таким образом, бутерброд из этих продуктов будет полезным для укрепления здоровья сосудов и сердца.

Что врач категорически не рекомендует использовать для приготовления бутербродов – это изделия из переработанного мяса, готовые соусы, включая майонез и кетчуп.

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Сергей Вялов
Сергей Вялов
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
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Теги : бутерброды, советы врачей, Сергей Вялов
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Гастроэнтеролог Вялов назвал полезный для сосудов вариант бутерброда